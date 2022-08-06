Почему премьер-министра Венгрии Орбана считают «троянским конем Путина внутри ЕС»

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Западная пресса окрестила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем Путина» внутри Европейского союза (ЕС) из-за его отношения к России. Так ли это на самом деле? Об эволюции Орбана и российско-венгерских отношениях «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

Свою политическую карьеру Виктор Орбан начал строить в конце 1980-х годов на руинах социалистической Венгрии. В те годы он был проамерикански ориентированным политиком, получал стипендию Фонда Сороса* (признан в РФ нежелательной организацией) и стажировался в Оксфорде. В 1998 году Орбан в первый раз стал премьер-министром Венгрии.

— Орбан пришел к власти в 1990-е годы на волне антисоветских настроений. Тогда он считался либеральным демократом и стоял в ряду прогрессивных европейских политиков. Дальнейшая его эволюция произошла уже внутри европейского пространства, — рассказал собеседник «ВМ».

Венгрия вступила в ЕС в 2004 году — между первым и вторым премьерскими сроками Орбана (второй и длящийся по сей день начался в 2010 году). После этого его взгляды начали меняться — из либерала и сторонника ЕС Орбан постепенно превратился в консерватора и евроскептика. А американского миллиардера Джорджа Сороса, на деньги которого он некогда учился, Орбан назвал «финансовым спекулянтом, атакующим Венгрию».

— Виктор Орбан стал своего рода белой вороной, оппозиционером внутри ЕС. Уместно задать вопрос: «Что произошло в ЕС, что самый передовой европейский политик стал таким консерватором?». Готового ответа на него нет, — рассуждает Пивоваренко.

В политическом поле трансформация Орбана означала, что теперь во главу угла он ставит национальные интересы своей страны. Такая стратегия была обречена войти в противоречие с линией ЕС. И вошла. Один из особенно ярких эпизодов произошел в 2017 году, когда Орбан призвал выдворить из ЕС всех нелегальных мигрантов, подчеркнув, что их засилье подрывает интересы венгров.

Отстаивая интересы своей страны, Орбан нашел общий язык с президентом России Владимиром Путиным. В 2021 году Венгрия заключила долгосрочные контракты на поставку российского газа в страну, которые и поныне позволяют ей получать топливо по цене в пять раз меньше рыночной.

Отношения Орбана и Путина ставят официальный Брюссель в тупик. Об этом, как уже было отмечено выше, открыто пишут в европейской прессе. Бросается в глаза и то, что после 24 февраля Будапешт, в отличие от других западных стран, ни разу прямо не критиковал Москву. Более того, Орбан и другие венгерские политики регулярно выступают против антироссийских санкций и даже саботируют их принятие.

В этом контексте стоит обратить внимание на российско-венгерские отношения в целом. Как отмечает Пивоваренко, в этом вопросе интересно сравнить Венгрию и Чехию. В ХХ веке обе страны пережили интервенции советской армии: Венгрия — в 1956 году, Чехия — в 1968-м. В обеих странах эти события вспоминают в негативном ключе, но они по-разному влияют на выстраивание отношений с современной Россией. Так, для чехов это все еще непреодолимое препятствие. А для венгров?

— Несмотря на исторические сложности, Венгрия является страной, которая не считает, что они являются препятствием для развития прагматичных отношений, — отвечает собеседник «ВМ».

Выстраивание хороших отношений с Россией в интересах Венгрии и ее народа. Виктор Орбан это понимает, и, вероятно, именно из-за этого европейские СМИ называют его «троянским конем Путина».