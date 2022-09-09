FT: В Евросоюзе испугались ответных действий России в случае ограничения цен на газ

Фото: depositphotos

Ряд стран, входящих в Европейский союз (ЕС), опасаются ответных мер России в случае введения потолка цен на газ. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, не менее десяти стран — членов ЕС, в числе которых Греция, Италия и Польша, выразили желание ввести общие ограничения цен для всех поставщиков энергоресурсов. Их правительства боятся, что потолок цен на газ исключительно из России «может разозлить Москву». При этом Австрия, Венгрия и Нидерланды выступают против любых ограничений, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что правительство Чехии планирует снять с повестки дня вопрос о введении ограничения на стоимость газа из России из-за политического характера предложения.

Известно, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час. Однако представители ЕК назвали подобное решение рискованным шагом.

Комментируя предложение, президент России Владимир Путин назвал глупостью данную идею. По словам главы государства, если Европе не нужен российский газ, то он будет направлен в другие страны.

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил, что Индия «открыта к инициативе по ограничению цен» на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет. Действительно ли существует заинтересованность индийского государства в этом вопросе, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.