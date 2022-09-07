Чехия планирует снять вопрос об ограничении цен на газ из России в Евросоюзе

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Правительство Чехии планирует снять с повестки дня вопрос о введении ограничения на стоимость газа из России из-за политического характера предложения. Об этом в среду, 7 сентября, заявил глава чешского министерства промышленности и торговли Юзеф Сикела.

— Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса, — цитирует министра РИА Новости.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час. Однако представители ЕК назвали подобное решение рискованным шагом.

Комментируя предложение, президент России Владимир Путин назвал глупостью данную идею. По словам главы государства, если Европе не нужен российский газ, то он будет направлен в другие страны.

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил, что Индия «открыта к инициативе по ограничению цен» на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет. Действительно ли существует заинтересованность индийского государства в этом вопросе, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.