«Могут поделить Европу»: почему страны ЕС не договорились о потолке цен на российский газ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Европейские государства не могут прийти к единому мнению о потолке цен на российский газ, так как понимают, что подобная мера сильно по ним ударит. Вполне возможно, что потолок будет введен, но только после отопительного сезона. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Специалист отметил, что обозначением потолка цен на российский газ Евросоюз фактически откажется от ресурса из РФ.

— Многие прекрасно понимают, что попытка введения потолка цен на российский газ — путь к остановке поставок. Всех пугает и то, что темпы обсуждения очень высокие. Буквально неделю назад Урсула фон дер Ляйен заявила: а не пора ли подумать о потолке цен на российский газ. И уже сейчас происходит обсуждение на уровне Евросоюза. Если такими темпами пойти и сразу это не пресекать, то тогда к началу или даже во время отопительного сезона эти ограничения будут введены, — рассказал Юшков.

По словам собеседника «ВМ», даже на политическом уровне Россия открыто говорит: если кто-то попытается установить потолок цен на российские газ и нефть, то страна просто не будет поставлять ресурсы по этим условиям.

При этом существуют и экономические причины для отказа поставок по низким ценам, уточнил Юшков.

— У Газпрома есть контракты с европейскими компаниями, где прописана формула ценообразования. Эта формула по настоянию ЕС на протяжении десяти лет была переписана во всех контрактах. Раньше там играла роль привязка к стоимости нефти. А они заставили переписать относительно стоимости газа на спотовом рынке и всегда говорили, что это справедливая цена. Сейчас, когда эта «справедливая» цена стала сверхвысокой, они уже не считают ее таковой. И Газпром просто будет считать: если по формуле ценообразования получается 1,5 или 2 тысячи долларов за тысячу кубов, а вместо этого присылаются 500–520, как они сейчас обсуждают, значит, это невыполнение контракта, — объяснил аналитик.

При таком развитии событий Газпром будет ждать полной оплаты и следующую партию газа не пришлет, подчеркнул эксперт. Поэтому и с политической, и с коммерческой точек зрения Россия остановит поставки, если будет попытка ввести потолок цен, заметил Юшков.

У ЕС также есть идея ограничить цены на любой приобретаемый газ, что еще хуже отразится на экономической ситуации в Европе, уверен специалист.

— Сейчас они начали говорить о введении потолка цен не только на российский, но и вообще на любой газ. Это еще более абсурдная ситуация. Во время отопительного сезона это абсурдно вдвойне: ЕС останется без российского газа, на весь остальной газ существенно вырастут цены. По сути, Евросоюз останется и без любого другого газа — из Алжира, Азербайджана, Норвегии, которые вряд ли захотят продавать газ за три копейки. А СПГ (сжиженный природный газ — прим. «ВМ») весь уйдет в Азию. Сейчас его привозят в Европу, потому что тут самые высокие цены в мире, здесь больше всего можно заработать. Если цену сократить в несколько раз, то в Азии она будет выше и весь газ уйдет туда. ЕС останется без российского газа, без СПГ. И как тогда пережить зиму — непонятно, — подчеркнул Юшков.

Как отметил аналитик, ситуация в ЕС и так трудная, но сейчас есть только огромные сложности в экономике из-за дороговизны газа. Если ситуация усугубится, газа не хватит, и экономические проблемы только усилятся. Евросоюз не хочет на это идти, уверен специалист.

По мнению Юшкова, страны Европы могут установить потолок цены на российский газ, но уже после того, как пройдет зима.

— Пока непонятно, о чем они договорятся. Они могут обозначить, что согласны с ограничением цены. Но лучше к этому вопросу вернуться после окончания отопительного сезона, чтобы хотя бы избежать гигантских рисков. Могут поделить Европу на тех, кого обяжут этот потолок ввести, и тех, кого не обяжут. Сейчас они переключатся на другие вопросы. В частности, сколько надо каждой стране сэкономить. Пока они, наверное, заболтают эту тему, если какую-то рациональность сохранили, — заключил эксперт.

Предупреждение президента России Владимира Путина вынудило Евросоюз отказаться от идеи ввести ограничения цен на газ. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил обозреватель издания The Telegraph Том Рис.

— Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения, — отмечается в публикации.