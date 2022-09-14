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В Венгрии допустили, что Евросоюз отменит санкции против России с наступлением зимы

Егор Провоторов
В мире
В Венгрии допустили, что Евросоюз отменит санкции против России с наступлением зимы
Фото: depositphotos

Европейский союз может ослабить санкционное экономическое давление на Москву с наступлением холодов. Таким прогнозом в минувший вторник, 13 сентября, поделился с журналистами госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

По его словам, ограничительные меры вызвали дефицит энергии и «взрывной скачок цен» в Европе. По этой причине санкционную политику необходимо пересмотреть. В таком случае энергодефицит и высокие цены будет возможно «вскорости купировать», заявил венгерский дипломат.

Он подчеркнул, что снижение температуры воздуха наглядно продемонстрирует ценность энергоресурсов и необходимость обеспечить население стран электричеством. При этом Менцер заверил, что Венгрия без газа не останется. По его словам, хранилища на территории страны заполнены настолько, что этого количества должно быть достаточно, чтобы пережить 81 зимний день, пишет газета «Известия».

В минувшее воскресенье, 11 сентября, спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что Европейский союз является проигравшей стороной в конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, чем он закончится.

Евросоюз (ЕС) Венгрия Санкции Россия Зима
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