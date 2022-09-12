В Венгрии назвали Евросоюз проигравшей стороной в конфликте вокруг Украины

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Европейский союз является проигравшей стороной в конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, чем он закончится. Такое мнение в воскресенье, 11 сентября, высказал спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер.

— Сегодня Евросоюз, не способный политически предотвратить начало спецоперации на Украине, не способный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим коренным экономическим интересам, уже считается проигравшим, независимо от того, какая сторона конфликта объявит себя победителем, — заявил он.

Политик отметил, что внешние силы обрекают Европу на уязвимость, подчинение чужим политическим, экономическим и энергетическим интересам, а также на распад и дезинтеграцию.

По мнению Кёвера, внешние силы хотят упразднить самоидентичность, христианскую веру и поддерживающие сообщества европейских наций, чтобы они могли манипулировать, экспроприировать и в итоге ликвидировать демократические государства и без сопротивления колонизировать Европу, сообщает портал Hirado.hu.

10 сентября сообщалось, что Венгрия может покинуть Европейский союз из-за позиции страны касательно отношений с Москвой. Такое развитие ситуации допустил министр чешского правительства по европейским вопросам Микулаш Бек.