Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за позиции по России

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Венгрия может покинуть Европейский союз (ЕС) из-за позиции страны касательно отношений с Москвой. Такое развитие ситуации допустил министр чешского правительства по европейским вопросам Микулаш Бек.

— В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти и теперь должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу, — заявил политик.

Он уточнил, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС, так как позиция страны по поводу санкционной политики против Москвы не совпадает с той, что разделяют другие члены блока.

Бек отметил, что в ближайшие месяцы намерен много работать с целью удержать Будапешт в русле общеевропейской политики, передает РИА Новости.

Накануне Венгрия поставила перед ЕС вопрос о том, следует ли дальше сохранять антироссийские санкции. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, политика санкций не оправдала ожиданий ЕС. Спецоперация на Украине продолжается, а вот экономика самой Европы заметно ухудшилась.