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Венгрия поставила перед Евросоюзом (ЕС) вопрос о том, следует ли дальше сохранять антироссийские санкции. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

— Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил, — заявил он.

По словам Сийярто, он задал этот вопрос еврокомиссару вопросам энергетики Кадри Симсон. Венгерский министр отметил, что пошел на это, так как политика санкций не оправдала ожиданий ЕС. Спецоперация на Украине продолжается, а вот экономика самой Европы заметно ухудшилась, передает слова министра ТАСС.

В августе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что противостояние Брюсселя и Москвы привело к ослаблению позиций ЕС на международной арене, так как санкции против России не нанесли ей должного ущерба, однако сильно ударили по экономике еврозоны.

Западная пресса окрестила Орбана «троянским конем Путина» внутри ЕС из-за его отношения к России. Об эволюции Орбана и российско-венгерских отношениях «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.