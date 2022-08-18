Орбан: Спецоперация на Украине станет концом эпохи доминирования Запада

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Специальная операция России на Украине приведет к окончанию эпохи доминирования стран Запада и ослабит ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 18 августа.

— Вполне вероятно, что именно этот (конфликт на Украине — прим. «ВМ») ... закончит (эпоху — прим. «ВМ») превосходства западных стран, — сказал политик.

Премьер также добавил, что противостояние Брюсселя и Москвы привело к ослаблению позиций ЕС на международной арене. Ведь санкции против России, считает он, не нанесли ей должного ущерба, однако сильно ударили по экономике еврозоны.

Кроме того, отметил он, такие страны, как Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, не поддержали позицию США по Украине. Противостояние ЕС и России наглядно показало, что именно те страны, которые могут сами добывать полезные ископаемые, добиваются наибольших успехов, передает слова Орбана ТАСС.

Западная пресса окрестила Орбана «троянским конем Путина» внутри ЕС из-за его отношения к России. Об эволюции Орбана и российско-венгерских отношениях «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.