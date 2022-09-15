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Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана

Елена Самойлова
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Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
Фото: Пресс-служба Совфеда

Работа над новым договором о сотрудничестве России и Ирана находится в завершающей стадии. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

— В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует отношения сотрудничества, — цитирует главу государства РИА Новости.

Встреча Путина и Раиси состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главными темами диалога лидеров двух стран стали вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Афганистане, обеспечение безопасности на Южном Кавказе и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана.

По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, Москва заинтересована в восстановлении ядерной сделки, которая была утверждена в 2015 году.

До этого сообщалось, что глава иранского МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подписали меморандум о вступлении Ирана в организацию.

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