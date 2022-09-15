Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

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Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил представитель МИД Узбекистана в четверг, 15 сентября.

— Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС, — отметил представитель.

Уточняется, что документы был подписан главной МИД Ирана Хоссейни Амирои Абдоллахияном и генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Процедура приема Ирана в организацию была начата еще в сентябре прошлого года в Душанбе, передает ТАСС.

Утром, 15 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС. В этот день российский лидер встретится с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Ирана Эбрахим Раиси, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отметили в немецком издании Handelsblatt, встреча Путина с Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву. Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем.