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Немецкие СМИ: Переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сигналом для Запада

Егор Провоторов
В мире
Немецкие СМИ: Переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сигналом для Запада
Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе заседания совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлет сигнал западным государствам о том, что Пекин поддерживает Москву. Об этом говорится на страницах немецкого издания Handelsblatt в пятницу, 9 сентября.

— Наблюдатели приписывают этой встрече большое символическое значение, это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы, — говорится в публикации немецких журналистов, которую цитирует ФАН.

По словам автора материала, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. В тот же самый момент этот визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».

В минувшую среду, 7 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Такое заявление он сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
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