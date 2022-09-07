Путин: Россия и Китай смогут выйти на товарооборот в 200 миллиардов долларов

Фото: Администрация президента РФ

Товарооборот между Россией и Китаем вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на 200 миллиардов долларов, — сказал глава государства.

Данное заявление он сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.

Глава государства добавил, что в 2021 году товарооборот вырос на 36 процентов и достиг 140 миллиардов долларов. При этом уже за первое полугодие 2022-го объем взаимной торговли увеличился еще на 30 процентов, передает слова Путина ТАСС.

До этого посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что, несмотря на усилия западных политиков «затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга», предпосылок для создания военного альянса между странами нет.

Он констатировал, что руководство стран заявляло, что не стремится «к какому-то военному союзу», так как подобные отношения «налагают определенные обязательства», которые ни Россия, ни Китай «не хотели бы на себя брать».