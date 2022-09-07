Посол в Пекине заявил об отсутствии предпосылок для военного альянса России и Китая

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Несмотря на усилия западных политиков «затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга», предпосылок для создания военного альянса между странами нет. Об этом в среду, 7 сентября, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

— Вы знаете, глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаешься вопросом о том, зачем западные «партнеры» прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга. Я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть, — отметил дипломат.

Он выразил недоумение, что западные наблюдатели высказывают опасения относительно формирования военного союза. По мнению Денисова, «ухищрения» со стороны Запада буквально «толкают в спину и Китай, и Россию».

Посол констатировал, что руководство стран заявляло, что не стремятся «к какому-то военному союзу», так как подобные отношения «налагают определенные обязательства», которые ни Россия, ни Китай «не хотели бы на себя брать».

Он уточнил, что между Пекином и Москвой есть «взаимопонимание» и одинаковый взгляд на «на политику западных уважаемых партнеров или неуважаемых», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что ограничения в сфере туризма между Россией и Китаем, связанные с коронавирусом, могут быть сняты в ближайшее время, после чего туриндустрия станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух государств.