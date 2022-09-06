Россия и Китай в скором времени снимут ограничения для двустороннего туризма

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Ограничения в сфере туризма между Россией и Китаем, связанные с коронавирусом, могут быть сняты в ближайшее время, после чего туриндустрия станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух государств, заявил журналистам председатель союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

Он напомнил, что в условиях пандемии туристическая отрасль в КНР и России попала под удар первой. По словам китайского чиновника, возобновление туризма будет «неизбежно происходить» при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан обеих стран.

— Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты, — заявил Лицюнь в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам председателя союза китайских предпринимателей в России, механизмы сотрудничества между Пекином и Москвой в области разработки вакцины от коронавируса и других областях уже довольно совершенны.

В начале августа стало известно, что товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных значений в 2021 году.