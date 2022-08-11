Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных значений в 2021 году

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Главными направлениями российского экспорта являются продукция ТЭК, то есть нефть и газ, продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукция металлургической, химической и машиностроительной промышленности, а также драгоценные металлы.

КНР и Россия продолжают сотрудничество в рамках экспорта в Китай по линии ресурсов и сырья. При этом Китай ввозит в РФ электронику и автомобили.

В свою очередь продолжают налаживаться и логические цепочки между двумя странами. Так, например, в 2022 году в эксплуатацию был введен мост в Амурской области «Благовещенск — Хэйхэ».

Ключевыми направлениями в рамках сотрудничества сторон остаются нефть, уголь, газ, техника и автопром. Еще одним важным внешнеторговым партнером России является Индия.

По итогам 2021 года товарооборот между Москвой и Дели составил свыше 12 миллиардов долларов. Уточняется, что торговля между сторонами осуществляется в рублях и рупиях.

В числе партнеров России также есть страны, которые работают по схеме параллельного импорта. Ими являются Грузия, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Сингапур, Таджикистан и другие.

Торговля между Россией и США заметно снизилась по причине антироссийских санкций и контрмер Москвы. Поставки отечественной продукции в страну сократились до минимума за последние 18 лет.