Импорт российских товаров в США снизился до уровня 2004 года

Фото: Минобороны РФ

Торговля между Россией и Соединенными Штатами заметно снизилась по причине антироссийских санкций и контрмер Москвы. Поставки отечественной продукции в страну сократились до минимума за последние 18 лет.

Как следует из материала РБК, импорт продукции из РФ в США снизился в 1,7 раза в июне в сравнении с показателями месячной давности. Он достиг минимума с 2004 года. При этом в сравнении с результатами прошлого года торговля между Россией и Штатами сократилась в четыре раза.

При этом экспорт американской продукции снизился до 58 миллионов долларов в июне, тогда как в мае показатели были на уровне в 77 миллионов долларов. В частности, поставки фармацевтической продукции из Штатов в Россию уменьшились двукратно, упав до 13 миллионов долларов.

Накануне появилась информация, что с 1 марта следующего года маркетплейсы будут обязаны выполнять все требования к товарообороту на своих площадках и нести ответственность за продажу продукции без маркировки. Об этом следует из указа премьер-министра России Михаила Мишустина.