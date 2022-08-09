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Импорт российских товаров в США снизился до уровня 2004 года

Егор Провоторов
Экономика
Импорт российских товаров в США снизился до уровня 2004 года
Фото: Минобороны РФ

Торговля между Россией и Соединенными Штатами заметно снизилась по причине антироссийских санкций и контрмер Москвы. Поставки отечественной продукции в страну сократились до минимума за последние 18 лет.

Как следует из материала РБК, импорт продукции из РФ в США снизился в 1,7 раза в июне в сравнении с показателями месячной давности. Он достиг минимума с 2004 года. При этом в сравнении с результатами прошлого года торговля между Россией и Штатами сократилась в четыре раза.

При этом экспорт американской продукции снизился до 58 миллионов долларов в июне, тогда как в мае показатели были на уровне в 77 миллионов долларов. В частности, поставки фармацевтической продукции из Штатов в Россию уменьшились двукратно, упав до 13 миллионов долларов.

Накануне появилась информация, что с 1 марта следующего года маркетплейсы будут обязаны выполнять все требования к товарообороту на своих площадках и нести ответственность за продажу продукции без маркировки. Об этом следует из указа премьер-министра России Михаила Мишустина.

Россия США Импорт
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