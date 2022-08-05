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Маркетплейсы не смогут продавать немаркированные товары с 1 марта

Полина Долганова
Общество
Маркетплейсы не смогут продавать немаркированные товары с 1 марта
Фото: Pixabay

С 1 марта следующего года маркетплейсы будут обязаны выполнять все требования к товарообороту на своих площадках и нести ответственность за продажу продукции без маркировки. Об этом свидетельствует постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.

Из документа следует, что участники товарооборота являются юридическими лицами, ИП и аккредитованными филиалами иностранных юрлиц в РФ, которые вводят и выводят товары из оборота.

Уточняется, что теперь нормы, предусматривающие ответственность за непередачу информации в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта, распространяются и на онлайн-платформы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии, косметики и автохимии ряда брендов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Цены на товары при параллельном импорте вырастут примерно на 15–20 процентов. Об этом сообщил член Московского регионального отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

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