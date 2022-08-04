Минпромторг расширил список параллельного импорта по косметике и парфюмерии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии, косметики и автохимии ряда брендов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

— Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности, Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase, — говорится в сообщении.

Также в список разрешенных для ввоза в страну по параллельному импорту товаров включена продукция компаний Liqui Moly, Castrol, Datsun и Alienware.

Кроме того Минпромторг разрешил поставки реагентных наборов для медоборудования производителя Miltenyi Biotec, которые используются в ряде ведущий медицинских учреждений, в том числе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, отмечается на сайте министерства.

Помимо этого Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Причиной этого стало то, что АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастям.