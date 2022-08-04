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Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

Евгений Белоусов
Экономика
Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Соответсвующий приказ министерства был опубликован в четверг, 4 августа, на официальном портале правовой информации.

— Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта — прим. «ВМ»), поскольку АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями, — говорится в документе.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписал соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

В мае мэр рассказал, что на бывшем заводе Renault не будет осуществляться производство старых моделей автомобиля «Москвич». При этом глава города отметил, что для развития производства на заводе понадобятся и международные партнеры.

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