Москва и «КАМАЗ» займутся производством современных легковых автомобилей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

— Правительство Москвы вернуло себе в собственность пакет этого завода. Теперь мы собственники, какими были раньше. И вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич». На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран. На втором этапе — более глубокой локализацией этого производства., — сказал глава города.

Кроме того, с сегодняшнего дня стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич». Уточняется, что группа «Рено» не оставила после себя ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих.

Все, что осталось, — это долги перед сотрудниками за 2021 год на общую сумму в 691 миллион рублей. Правительство Москвы эти зарплаты выплатило сразу, как только стало собственником «Москвича».

В настоящее время на заводе трудоустроены 2305 человек, благодаря поддержке властей все они сохранят работу. Свою деятельность также продолжат смежные предприятия, поставлявшие компоненты из разных регионов России, — на них трудятся еще около 40 тысяч человек.

Когогин добавил, что несколько лет назад «КАМАЗ» принял решение не производить легковые автомобили. Однако при этом компания занималась разработками в сфере электрических машин.

Их производство станет на «Москвиче» главным приоритетом — они будут выпускаться как в качестве личного транспорта, так и городского. Например, для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья, а также для других российских регионов, передает агентство городских новостей «Москва».

26 мая Собянин рассказал, что на бывшем заводе Renault не будет осуществляться производство старых моделей автомобиля «Москвич». При этом глава города отметил, что для развития производства на заводе понадобятся и международные партнеры.