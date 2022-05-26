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Собянин заявил, что в Москве не будут выпускать старые модели автомобиля «Москвич»

Александр Афонин
Город
Собянин заявил, что в Москве не будут выпускать старые модели автомобиля «Москвич»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Производство старых моделей автомобиля «Москвич» не будет осуществляться на бывшем заводе Renault. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили, — сказал он.

Мэр столицы отметил, что для развития производства на заводе понадобятся и международные партнеры. По его словам, создание отечественного автомобиля с нуля своими силами невозможно. Именно в сотрудничестве глава города видит перспективы, передает ТАСС.

16 мая стало известно, что российские активы группы Renault были переданы в собственность государства. Таким образом, доля в АвтоВАЗе будет принадлежать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

В этот же день Сергей Собянин сообщил, что московский завод Renault переходит на баланс города. На предприятии будет возобновлен выпуск автомобилей под брендом «Москвич». Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

Автомобили москвич Сергей Собянин
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