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Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено»

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завод «Рено» не закроется после ухода французской компании из России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 мая, в своем личном блоге.

— Основным технологическим партнером станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей, — сказал он.

Глава города отметил, что данная мера позволит сохранить большую часть трудового коллектива завода, а также смежных предприятий.

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