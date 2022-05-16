Директором автозавода «Москвич» стал замглавы дептранса Дмитрий Пронин
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность заместителя главы столичного департамента транспорта. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в ведомстве.
Пронин более 10 лет занимал руководящие позиции в Транспортном комплексе столицы и имеет большой опыт работы в автомобильной отрасли, говорится в сообщении Дептранса Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в понедельник рассказал о передаче Московского автозавода правительству столицы. Здесь снова будут выпускать автомобили исторического бренда «Москвич». До недавнего времени предприятие выпускало машины марки Renault.
Решение о передаче завода на баланс города позволит сохранить коллектив предприятия — это 3,8 тысячи специалистов. Работой будут обеспечены 40 тысяч производителей автомобильных комплектующих по всей России. Будет сохранен потенциал производства авто и созданы альтернативы для покупки личных автомобилей и каршерингов.
Ранее Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Александр Гусаров, автомобильный журналист, и Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, рассказали «Вечерней Москве» о перспективах производства автомобиля «Москвич», которое планируется на Московском автозаводе.