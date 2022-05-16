Эксперты назвали главные проблемы производства нового «Москвича»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич». Машины будут собирать на базе бывшего московского завода «Рено», который перешел на баланс Москвы.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Александр Гусаров, автомобильный журналист и Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ рассказали о том, что это будет за машина и почему с ее производством могут возникнуть трудности.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео В Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что правительство России предложило зарубежным компаниям три варианта развития событий на территории страны в случае их ухода. Первый — все подвергается конфискации, второй — компании оставляют свой бизнес в России и работают как раньше и третий — продажа активов с правом последующего возврата на российский рынок.

— Завод «Рено» в Москве переходит на баланс Москвы фактически бесплатно. Сделка подразумевает возможность дальнейшего выкупа и возврата «Рено» на российский рынок. Фактически они оставляют свои активы тем, кто здесь будет «греть» их стул, пока их нет. Это была инициатива всего «Рено» с перспективой возврата на рынок по стоимости один рубль. Это была полюбовная сделка. Партнером завода будет «КамАЗ», а поставщиком запчастей будет тот же самый «Ростех», что и у «Рено». Но сегодня в условиях фактической блокады есть трудности с закупкой запчастей за границей, в том числе и в Китае, — прокомментировал Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» считает, что возродить старый «Москвич» на новый лад не получится по целому ряду причин. Первая — это стоимость автомобиля, которая будет довольно высокой.

— Во-первых, это никому не нужно. Во-вторых, нет оснастки, нет производства коробки передач, без автомата машина никому не нужна сегодня. И я не понимаю, из чего мы будем делать эту машину»! — прокомментировал эксперт.

Александр Гусаров, автомобильный журналист согласился с предыдущим спикером и отметил, что стоимость разработки автомобиля будет высокой, и кто возьмет на себя все расходы по конструированию — пока не ясно.

— Нельзя автомобиль нарисовать и начать его выпускать сразу. СССР брал на себя все вопросы разработки новой машины. К чему это привело — мы видели. Мы видели «Автоваз» до прихода «Рено». Давайте поговорим о том, кто будет поставлять комплектующие, кому это будет выгодно. Опять государство на себя все это возьмет? Даже если представить, что мы начнем делать «Копейку», вы представляете себе стоимость? — высказался журналист.

16 мая стало известно, что компания McDonald's планирует возобновить работу на территории России уже в середине июня, правда работать она будет под новым брендом. В компании рассказали, что штат предприятий общепита и меню останутся прежними.