Сеть ресторанов «Макдональдс» откроется вновь под другим брендом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня. Об этом представитель компании сообщил в понедельник, 16 мая.

В общепите уточнили, что новый бренд сохранит предыдущий рабочий коллектив и меню, передает ТАСС.

— Более 90 процентов поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название, — добавили в сообщении.

16 мая представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. По словам представителей компании, McDonald's запустил процесс продажи бизнеса в России.

До этого сообщалось, что компания McDonald's решила временно закрыть все свои рестораны в России.

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