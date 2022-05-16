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Сеть ресторанов «Макдональдс» откроется вновь под другим брендом

Полина Долганова
Общество
Сеть ресторанов «Макдональдс» откроется вновь под другим брендом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня. Об этом представитель компании сообщил в понедельник, 16 мая.

В общепите уточнили, что новый бренд сохранит предыдущий рабочий коллектив и меню, передает ТАСС.

— Более 90 процентов поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название, — добавили в сообщении.

16 мая представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. По словам представителей компании, McDonald's запустил процесс продажи бизнеса в России.

До этого сообщалось, что компания McDonald's решила временно закрыть все свои рестораны в России.

Как приготовить любимые блюда из меню сети заведений быстрого питания дома и не навредить организму, «Вечерней Москве» рассказал шеф-повар, телеведущий Александр Белькович. По словам собеседника «ВМ», создать аналоги популярных фастфуд-блюд у себя на кухне очень просто. Более того, дома их можно сделать полезными для здоровья, подчеркнул он. Так, например, для приготовления полезного домашнего молочного коктейля понадобятся мороженое и фермерское молоко.

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