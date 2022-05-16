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McDonald's заявил, что окончательно уходит с российского рынка

Полина Долганова
Общество
McDonald's заявил, что окончательно уходит с российского рынка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

По словам представителей компании, McDonald's запустил процесс продажи бизнеса в России.

— После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка, — говорится в сообщении компании.

До этого сообщалось, что McDonald's решила временно закрыть все свои рестораны в России. Как приготовить любимые блюда из меню сети заведений быстрого питания дома и не навредить организму, «Вечерней Москве» рассказал шеф-повар, телеведущий Александр Белькович.

Некоторые западные компании заявили о своем намерении покинуть российский рынок и желании продать свои активы в стране из-за ситуации вокруг Украины. Особенно ощутима для потребителей может оказаться ситуация с популярными и уже привычными продуктовыми брендами и предприятиями общепита. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о продаже активов известных брендов и попыталась понять, какие изменения за этим последуют.

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