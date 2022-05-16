Пиво, кофе и выпечка: кому западные компании продают свой бизнес в России и что это значит

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Некоторые иностранные компании заявили о своем намерении покинуть российский рынок и желании продать свои активы в стране из-за ситуации вокруг Украины. Особенно ощутима для потребителей может оказаться ситуация с популярными и уже привычными продуктовыми брендами и предприятиями общепита. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о продаже активов известных брендов и попыталась понять, какие изменения за этим последуют.

Пиво Carlsberg и Heineken

В конце марта о продаже своего бизнеса в России объявили одни из крупнейших производителей пива в мире — нидерландская компания Heineken и датская Carlsberg Group. На их долю приходится 40 процент пивоваренного рынка в стране, в их актив входят 15 заводов в разных городах, а также штат сотрудников, превышающий 10 тысяч человек.

В портфель Heineken входит более 20 брендов, среди которых Amstel, Krusovice, Zlaty Bazant, «Охота», «Степан Разин» и др. В структуре Carlsberg Group 55 брендов, основные — Holsten, Tuborg, Zatecky Gus и «Балтика».

Именно компания «Балтика» управляет заводами Carlsberg Group в России. В российской «дочке» заявили, что в период поиска нового собственника компания продолжит свою деятельность, а ее сотрудники «сохранят свои рабочие места и все социальные гарантии».

С момента объявления о продаже информация о потенциальных покупателях активов Carlsberg Group и Heineken не появлялась. Предполагается, что управление активами могут передать местным менеджерам с правом обратного выкупа.

Кофе Paulig

В начале мая финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России частному инвестору, гражданину Индии Викасу Сои. Сумма сделки не разглашается. Известно, что обжарочная фабрика компании в Твери и 200 сотрудников перейдут к новому собственнику, однако рецепты и торговые марки Paulig не продаются.

В пресс-релизе производителя кофе говорится, что уход компании связан с «изменениями геополитической ситуации».

— Мы пришли к выводу, что продолжение бизнеса в России больше не является ответственным и будет нецелесообразным, и инициировали процесс вывода средств. Принимая во внимание интересы наших сотрудников, клиентов и местное законодательство, мы пришли к выводу, что продажа бизнеса — лучшее решение, — заявил CEO Paulig Рольф Ладау.

В компании также отметили, что на Россию приходится менее 5 процентов мировой выручки. Завершить полный уход с российского рынка планируется в течение трех месяцев. В этот период будут продолжаться поставки необжаренного кофе от Paulig новому собственнику.

По данным СМИ, бизнесмен Викас Сои проживает в России более 30 лет. С 2016 года он управляет кофейным производителем Milagro Beverage Company. Последняя продает растворимый кофе под марками Belagio, D’Arte и Milagro.

Выпечка Fazer

Еще одна компания из Финляндии — производитель хлебобулочных изделий Fazer — в конце апреля подписала соглашение о продаже своих российских активов с местным БКХ «Коломенский». Сумма сделки неизвестна, однако ее уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), таким образом, ее завершение неизбежно.

Перед осуществлением сделки Fazer изменила название на «Хлебный дом». Именно этот бренд перейдет в собственность нового владельца, а вместе с ним четыре фабрики (одна в Москве и три в Петербурге), на которых работает более двух тысяч сотрудников.

Владелец БКХ «Коломенский» Алексей Тулупов заявил, что покупка российских активов Fazer позволит холдингу «увеличить свои производственные мощности».

— Мы продолжим развивать торговые марки ООО «Хлебный дом». Кроме того, в наших планах дальнейшее расширение производственных мощностей холдинга и создание новых рабочих мест, — подчеркнул новый собственник.

Фастфуд McDonald's

В середине марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно закрыла все 850 ресторанов в России. При этом компания продолжила платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в стране. Приостановку деятельности в McDonald's объяснили так:

— К сожалению, на данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости.

Впоследствии стало известно, что McDonald's может вернуться в Россию через пару месяцев. Эксперты считают, что решение логистических проблем «может занять около 45 дней».

В мая появилась информация, что McDonald's может возобновить работу в России под другим названием. По данным «Известий», в компании все еще не приняли решения о возвращении на российский рынок, но намерены «спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов».

Предполагается, что если McDonald's останется в России, но сменит бренд, то франчайзи (партнеры сети фастфуда — прим. «ВМ») смогут меньше платить за использование нового названия.

Схемы выхода

В настоящее время иностранные компании, заявившие о своем намерении покинуть российский рынок, рассматривают один из следующих вариантов выхода:

полная продажа активов без возможности возвращения (так уже поступили Paulig и Fazer);

передача активов в доверительное управление или продажа подконтрольной организации;

продажа местного бизнеса третьему лицу с обязательным условием обратного выкупа, который может быть реализован по мере стабилизации ситуации (вероятно, такая схема интересна Carlsberg и Heineken).

Опции выхода компаний с российского рынка не ограничиваются вышеописанными мерами. Владельцы активов вправе распоряжаться ими любым способом, не нарушающим российское законодательство. Однако для проведения сделок компаниям из недружественных стран потребуется предварительное разрешение правительственной комиссии.

Падение качества

В беседе с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что при принятии решения об уходе с российского рынка многие компании руководствуются сугубо экономическими причинами. Перед ними весы, на одной чаше которых — затраты, возникшие из-за санкций и регулярно меняющегося российского законодательства, на другой — возможность извлечения прибыли.

— У вас есть затраты на сохранение бизнеса в России или возможности вернуться и есть доход, — объясняет эксперт. — Если доход выше затрат и обещает быть выше и дальше, то можно оставаться. А если нет, то какой в этом смысл? Понятно, что чем больше доля российского рынка в доходах и прибыли компании, тем выше вероятность того, что прибыль с российского рынка окупает затраты.

Таким образом, компаниям, у которых выручка в России в общих доходах незначительна, рационально выходить с рынка с наименее затратной и наиболее прибыльной продажей активов.

По мнению Надоршина, после продажи активов иностранных компаний качество выпускаемой на их мощностях продукции может упасть. Однако эта общая тенденция, которая не всегда связана с самим фактом перехода актива к новому собственнику. Все дело в нынешней рыночной конъюнктуре.

— Ухудшения качества в условиях рецессии типично для российского рынка, — поясняет собеседник «ВМ». — Изменение веса в пачке и порча характеристик может произойти и без изменения этикетки бренда. Потребитель с этим уже сталкивался в 1990-е годы, 2008–2009 и 2014–2015 годах. Работает это так: падает спрос, конкуренция становится более жесткой, и многие производители могут не удержать прежнее качество и пойти на снижение ради сохранения работы завода, посчитав это меньшей проблемой.