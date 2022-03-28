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Пивная компания Carlsberg покидает российский рынок

Евгений Белоусов

Экономика
Пивная компания Carlsberg покидает российский рынок
Фото: Pixabay

Пивная компания Carlsberg, которой принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод «Балтика», приняла решение продать свои активы и покинуть российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 28 марта.

— Из-за очень высокой неопределенности, связанной с Украиной и Россией мы не считаем целесообразным давать прогноз на 2022 год и поэтому приостанавливаем наш прогноз прибыли на год, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это решение было тяжелым, но компания решила принять его из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, передает сообщение РИА Новости.

Также компания выразила надежду на скорое восстановление мира.

В этот же день стало известно, что международная пивоваренная компания Heineken уходит с рынка России и планирует передать управление бизнесом другому владельцу.

Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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