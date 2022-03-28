Heineken уйдет из России и передаст бизнес другому владельцу

Фото: Pexels

Международная пивоваренная компания Heineken уходит с рынка России и планирует передать управление бизнесом другому владельцу. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию, — говорится в сообщении.

В организации также добавили, что до момента передачи бизнеса другому владельцу все пивоварни будут продолжать работу, передает РИА Новости.

5 марта сообщалось, что Heineken приняла решение приостановить экспорт пива на территорию России. Все российские заводы продолжат работать в штатном режиме за счет высокого уровня локализации производства.

Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».