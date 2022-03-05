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Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ

Полина Долганова

В мире
Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ
Фото: Pixabay

Нидерландская компания Heineken приняла решение приостановить экспорт пива на территорию России. Об этом говорится в заявлении концерна.

В компании уточнили, что все российские заводы продолжат работать в штатном режиме за счет высокого уровня локализации производства.

— Нашими приоритетами остаются забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями, — цитирует заявление компании ТАСС.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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