Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ

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Нидерландская компания Heineken приняла решение приостановить экспорт пива на территорию России. Об этом говорится в заявлении концерна.

В компании уточнили, что все российские заводы продолжат работать в штатном режиме за счет высокого уровня локализации производства.

— Нашими приоритетами остаются забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями, — цитирует заявление компании ТАСС.

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21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.