«Акцент будет смещен»: как уход Heineken и Carlsberg отразится на российском рынке пива

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Международная пивоваренная компания Heineken покидает российский рынок и планирует передать управление другому владельцу. Следом за ней о решении продать свои активы и покинуть РФ заявила компания Carlsberg, которой принадлежит крупнейший пивоваренный завод «Балтика». При этом в организациях уточнили, что все предприятия продолжат работу на территории страны. О том, как сильно отразится на отечественном рынке уход таких крупных корпораций и какая альтернатива появится в магазинах, — в материале «Вечерней Москвы».

По словам московского пивовара Александра Иджона, решение об уходе из России транснациональной компании было ожидаемым.

— Фирма уходит из страны и, соответственно, забирает с собой бренды, которые производили продукцию по лицензии, — сказал эксперт. — Но это вовсе не значит, что останавливается производство и закрываются заводы, принадлежащие корпорации. Российские бренды типа «Балтики», «Жатецкого гуся», «Охоты», «Клинского», принадлежащие Heineken, остаются. Корпорация не прекращает производства, чтобы сохранить свои активы и исключить возможность национализировать их имущество.

Иджон отметил, что любители «пенного» особо не ощутят никаких перемен. Разве что с прилавков исчезнут лицензионные бренды и импортная продукция, поставляемая на отечественный рынок:

— Акцент просто будет смещен на местные марки, и их разновидность будет расширяться. Стоит сказать, что все лицензионные бренды — это своего рода «евролагеря», которые по вкусовым качествам особо не отличались друг от друга. Поэтому с уходом Heineken мы ничего не теряем по большому счету. Даже если человек обожал вкус «Хольстена», то среди оставшихся брендов можно сегодня найти напиток, напоминающий по вкусовым качествам именно эту марку.

Что касается вопроса о том, каким должно быть качественное и вкусное пиво в России, по словам эксперта, здесь нужно учитывать индивидуальные предпочтения каждого:

— Вся продукция, которую производят пивные гиганты, является качественной. Чем меньше резкого вкуса и горечи, тем больше напиток нравится потребителю. В хорошее пиво могут добавлять абсолютно разные ингредиенты, главное, чтобы вкус был приятным, а сам напиток — безопасным.

Эксперт отметил: мнение о том, что настоящее пиво должно состоять исключительно из хмеля, солода, воды и дрожжей, является всего лишь маркетинговым ходом.

— Это выдумки, которые последние десятилетия активно распространяют бренды, — сказал спикер. — Они забывают, что до принятия закона о классической рецептуре (Бавария, 1516 год — прим. «ВМ») на севере Германии было популярно пиво из картошки. Более того, очень нравилось немцам пить кислое пиво. Эти рецепты тоже можно отнести к классическим, поэтому состав из хмеля, воды, дрожжей и солода — это лишь один из огромного числа вариантов напитка.

По словам собеседника, просто жителям наших широт намного привычнее пить именно лагерное пиво (со стандартной рецептурой), поэтому у всех этот стереотип о классическом варианте «так отпечатался в голове».

— Действительно, для наших граждан вариант с солодом, хмелем и дрожжами намного роднее, поэтому мы все так любим лагер — пиво, изготовленное путем брожения с последующей ферментацией при низкой температуре, — констатировал специалист.

При этом Иджон отметил, что вкусовые качества напитков тоже не испортятся с уходом крупных игроков, поскольку практически все ингредиенты поставляются на заводы из регионов страны.

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