Производитель кофе Paulig продал бизнес в России

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Финская компания Paulig, специализирующаяся на производстве кофе, продала свой бизнес в России. Покупателем является частный индийский инвестор Викас Сои, сумма сделки не разглашается.

CEO Paulig Рольф Ладау подчеркнул, что уход компании из РФ связан с проведением спецоперации на Украине и «изменениями геополитической ситуации». Новому владельцу перейдет в собственность завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников. Примечательно, что торговая марка и рецепты в сделку не вошли.

Paulig уйдет из российского рынка в течение двух месяцев. На время переходного периода, который займет не более трех месяцев, поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики будут продолжаться.

4 мая ООО «Паулиг Рус» был переименован в ООО «Милфудс». Информация о смене владельца стала известна в тот же день.

Уход компании из РФ не окажет сильного влияния на ее финансовое состояние. За прошлый год выручка Paulig от бизнеса в России составила менее пяти процентов от общей суммы, передает Интерфакс.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что масштабные иностранные компании не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.

По данным Росстата объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март.