Промпроизводство в России в марте выросло на три процента

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Объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В докладе также отмечается, что промпроизводство в марте выросло на 9,9 процента по сравнению с февралем текущего года.

— Индекс промышленного производства в первые три месяца 2022 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года составил в январе 108,6 процента (рост 8,6 процента), в феврале — 106,3 процента, в марте — 103 процента. Резкое снижение темпов прироста в марте 2022 года обусловлено началом восстановительного роста в аналогичном периоде 2021 года, — добавили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Там также уточнили, что положительную динамику во многих промышленных отраслях можно объяснить повышенным спросом на товары и уходом иностранных компаний с российского рынка.

Так, согласно данным Росстата, наибольший рост показали сфера добычи полезных ископаемых (7,8 процента в годовом выражении, 8,5 процента за январь — март), водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (7,2 и 4,9 процента соответственно), сфера добычи нефти и природного газа (семь процентов в марте в годовом выражении), полезных ископаемых (11,4 процента в марте в годовом выражении), электронных и оптических изделий (14,5 процента в марте в годовом выражении), лекарственных средств и медпрепаратов (46,8 процента в марте в годовом выражении), передает ТАСС.

28 января сообщалось, что, по данным Росстата, естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. По данным ведомства, в январе — декабре 2021 года смертность в стране увеличилась на 15,1 процента и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год — 2,124 миллиона человек).