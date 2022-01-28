Естественная убыль населения составила более миллиона человек в 2021 году

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Естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в январе-декабре 2021 года смертность в стране увеличилась на 15,1 процента и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год — 2,124 миллиона человек). Рождаемость за этот же период уменьшилась на 2,3 процента и составила 1,4 миллиона человек (против 1,43 миллиона в 2020 году).

Естественная убыль населения в России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек.

В декабре в России смертность составила 215 тысяч человек, снизившись на 11,4 процента в годовом выражении. Снижение было зафиксировано второй раз за все время пандемии коронавируса, отмечает Росстат. В предыдущий раз снижение смертности зарегистрировали в мае 2021 года (тогда она снизилась на 6,1 процента — впервые с апреля 2020 года).

Рождаемость в стране в декабре 2021 года уменьшилась на 8,8 процента и составила 117 946 человек (в декабре 2020 года на свет появилось 129 387 детей).

Численность населения в Новой Москве увеличилась на 65 тысяч человек в минувшем году. Численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы увеличилась на 65 тысяч человек в 2021 году. Таким образом сейчас на территории Новой Москвы проживают порядка 630 тысяч горожан.