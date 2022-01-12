Численность населения в Новой Москве увеличилась на 65 тысяч человек в минувшем году

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы увеличилась на 65 тысяч человек в 2021 году. Таким образом сейчас на территории Новой Москвы проживают порядка 630 тысяч горожан. Об этом сообщил глава городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в среду, 12 января.

Он отметил, что такие показатели сравнимы с численностью населения крупных городов России. Например, в Ульяновске проживают 625 тысяч человек, а в Хабаровске — 610 тысяч.

— К сожалению, во всех перечисленных, как и во многих других российских городах, в нынешнем году отмечена убыль населения, а в ТиНАО за этот период стало на 65 тысяч человек больше, — заявил руководитель ведомства.

По словам Жидкина, Новую Москву развивают комплексно, что увеличивает ее популярность и комфортабельность, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 100 объектов социальной инфраструктуры планируют возвести в Троицком и Новомосковском административных округах столицы к 2025 году.