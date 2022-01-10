Свыше 100 объектов социнфраструктуры возведут в Новой Москве к 2025 году

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Более 100 объектов социальной инфраструктуры планируют возвести в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы к 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 10 января.

Он отметил, что общая площадь зданий составит порядка 11 миллионов «квадратов».

— С приходом в Новую Москву станций метрополитена ее привлекательность растет, жители столицы все охотнее переезжают туда жить и работать, и, как следствие, потребность в детских садах, школах, поликлиниках только увеличивается. Поэтому мы намерены нарастить темпы инфраструктурного строительства в новых округах и к 2025 году возвести там еще 104 социальных объекта, — заявил заммэра.

По его словам, строительство будут вести за счет денежных средств Адресной инвестиционной программы и частных инвесторов, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что работы по строительству 85 социальных объектов завершили в Москве в 2021 году.