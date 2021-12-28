Андрей Бочкарев: 85 социальных объектов построили в Москве в 2021 году

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Работы по строительству 85 социальных объектов завершили в Москве в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что возведение детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта ведется по принципу комплексного развития территорий — социальные объекты строят рядом с жилыми домами.

Бочкарев добавил, что московские власти перевыполнили план: вместо запланированных 23 новых детских садов построили 30. Более того, возведение социальных объектов велось при поддержке инвесторов.

— Большой вклад в развитие социальной инфраструктуры внесли инвесторы — более половины введенных объектов социального назначения построено на их средства, — передает слова заммэра Интерфакс.

28 декабря Бочкарев заявил, что с начала 2021 года свыше 14 миллионов квадратных метров недвижимости появилось в столице. Такой показатель стал рекордным за всю советскую и постсоветскую историю города. Он отметил, что на строительство объектов не повлияли экономические факторы из-за пандемии коронавирусной инфекции.