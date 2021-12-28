Андрей Бочкарев: В Москве побит рекорд ввода недвижимости

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Свыше 14 миллионов квадратных метров недвижимости появилось в столице с начала 2021 года. Такой показатель стал рекордным за всю советскую и постсоветскую историю города. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что на строительство объектов не повлияли экономические факторы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Мы не только не сбавили темпов и объемов строительства, но и завершаем год с самыми, пожалуй, высокими показателями за всю советскую и постсоветскую историю города. На сегодня уже сдано свыше 14 миллионов квадратных метров различной недвижимости, — уточнил заммэра.

Бочкарев добавил, что за прошедшие месяцы текущего года в городе ввели в эксплуатацию порядка семи миллионов «квадратов» жилья. Такие значения определи уровень 1965 года, когда в столице сдали около 5,5 миллиона квадратных метров жилых объектов.

В понедельник, 27 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица построила миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году.