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Сергей Собянин: Миллион квадратных метров жилья по реновации построили в Москве за год

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Сергей Собянин: Миллион квадратных метров жилья по реновации построили в Москве за год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Ангарская улица, 33А Карта всех событий

Москва построила миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра дома по реновации на Ангарской улице.

— Это один из лучших домов по реновации. Всего в этом году в Москве в рамках программы мы построили миллион квадратных метров и будем наращивать этот темп, — заявил глава города.

Он добавил, что столичные власти планируют строить не только дома, но и школы, больницы и всю необходимую социальную инфраструктуру.

В ходе визита Собянина жители дома поблагодарили его за программу реновации и поделились впечатлениями от переезда.

Односекционный 15-этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом на Ангарской улице был возведен по индивидуальному проекту. Всего в нем насчитывается 112 квартир, в том числе 28 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 24 трехкомнатных, передает Интерфакс.

22 декабря Собянин заявил, что медицина Москвы должна выйти на качественно новый уровень в ближайшие годы. Он отметил, что для достижения этой цели на данный момент в городе есть все условия. Также Собянин сообщил о строительстве тридцати новых поликлиник в тех районах города, где их не хватает.

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