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Сергей Собянин сообщил, что медицина Москвы должна выйти на новый уровень в ближайшие годы

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин сообщил, что медицина Москвы должна выйти на новый уровень в ближайшие годы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Медицина Москвы должна выйти на качественно новый уровень в ближайшие годы. Об этом в среду, 22 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Приоритетом номер один, особенно с учетом новых вызовов, остается развитие здравоохранения. Ближайшие годы должны стать временем, когда многие начатые проекты принесут реальный и ощутимый результат, — заявил мэр.

Он отметил, что для достижения этой цели на данный момент в городе есть все условия. Также Собянин сообщил о строительстве 30 новых поликлиник в тех районах города, где их не хватает, передает РИА Новости.

— Таким образом, большинство москвичей во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, в условиях шаговой доступности от дома, — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр сообщил о расширении программы лекарственной поддержки онкобольных.

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского Правительства. В этом году, как и в прошлом встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

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