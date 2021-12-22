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Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы. Выступление главы города перед парламентариями традиционно проходит во второй декаде декабря.

В своем выступлении Сергей Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронул темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии коронавируса.

В ходе отчета глава города заявил, что столичная система здравоохранения доказала, что способна долгосрочно бороться с COVID-19. По его словам, ни один заболевший инфекцией в Москве не остался без медицинской помощи. Более того, город занял одно из последних мест в мире по количеству ограничений из-за коронавируса.

При этом экономика в текущем году полностью компенсировала ущерб от пандемии, который в прошлом году составил 800 миллиардов рублей, подчеркнул мэр. Он добавил, что столичные власти ожидают прирост бюджета более чем на 20 процентов в 2021 году по сравнению с показателями прошлого года.

Также Сергей Собянин затронул тему системы здравоохранения в целом. Глава города отметил, что программу лекарственного обеспечения онкологических пациентов расширят в следующем году в столице. Так, рамках реализации идеи Городская клиническая больница имени Боткина станет первым масштабным проектом.

Помимо этого, по словам мэра Москвы, региональная медицина должна выйти на качественно новый уровень в ближайшие годы.

Следующей важной темой выступления стало развитие транспортной инфраструктуры. Сергей Собянин анонсировал открытие третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) в 2023-2024. Также запланировано открытие трех новых веток и 50–60 станций метро в ближайшие несколько лет и дальнейшее развитие Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

При этом Сергей Собянин постановил ввести право бесплатного проезда в общественном транспорте для обоих родителей многодетных семей в столице.

Еще одним приоритетным блоком отчета стала безопасность горожан. Мэр Москвы рассказал, что современные системы видеонаблюдения оказали влияние на существенное сокращение отдельных видов преступности в столице. Так, убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищения автомобилей — в девять раз, погибших в ДТП — в два раза, заключил Сергей Собянин в ежегодном выступлении перед депутатами МГД.

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