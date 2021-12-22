Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин анонсировал открытие МЦД-3 и МЦД-4 в 2023-2024 годах

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин анонсировал открытие МЦД-3 и МЦД-4 в 2023-2024 годах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023-2024 годах. Об этом глава города сообщил в среду, 22 декабря, в ходе традиционного отчета о результатах деятельности городского правительства перед депутатами Мосгордумы.

Мэр столицы подчеркнул, что за последние 10 лет в городе появилось сто новых станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

— Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра — наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена, — цитирует главу города агентство городских новостей «Москва».

7 декабря президент РФ Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская». Так, в московском метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Читайте также:
Транспорт Строительство МЦД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте