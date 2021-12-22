Сергей Собянин анонсировал открытие МЦД-3 и МЦД-4 в 2023-2024 годах

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023-2024 годах. Об этом глава города сообщил в среду, 22 декабря, в ходе традиционного отчета о результатах деятельности городского правительства перед депутатами Мосгордумы.

Мэр столицы подчеркнул, что за последние 10 лет в городе появилось сто новых станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

— Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра — наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена, — цитирует главу города агентство городских новостей «Москва».

7 декабря президент РФ Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская». Так, в московском метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.