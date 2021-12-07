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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли 10 станций БКЛ

Евгений Белоусов

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли 10 станций БКЛ
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская». Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Из десяти новых станций Большой кольцевой линии семь — пересадочные. С них можно попасть на другие ветки метрополитена и обе линии Московских центральных диаметров (МЦД). Это значительно ускоряет и упрощает передвижение по городу. Так, например, со станции «Воронцовская» можно пересесть на «Калужскую» станцию оранжевой ветки.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.

На всех новых участках БКЛ работает бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. Кроме того, на основе сети действует сервис, который показывает загруженность станций метро и помогает пассажирам выбрать более свободный вагон в поезде.

Отмечается, что технический запуск на этом участке провели еще в сентябре. Тогда поезда ходили без пассажиров.

6 декабря стало известно, что проекты строительства московского метро победили на международном конкурсе. Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, открытый в 2020 году, и отрезок Некрасовской линии — от «Юго-Восточной» до «Нижегородской» — названы лучшими реализованными транспортными проектами на конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Лучшим реализованным проектом транспортной инфраструктуры признан участок БКЛ со станциями «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская».

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