Проекты строительства московского метро победили на международном конкурсе

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Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Лефортово Карта всех событий

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, открытый в 2020 году, и отрезок Некрасовской линии от «Юго-Восточной» до «Нижегородской» названы лучшими реализованными транспортными проектами на конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Кроме того, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Нижегородская» стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект многофункционального комплекса». Все три объекта также были удостоены награды ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», который проводится Комплексом градостроительной политики и строительства.

Уточняется, что лучшим реализованным проектом транспортной инфраструктуры признан участок БКЛ со станциями «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская». Так, например, «Электрозаводскую» украшает панно «Битва героев» художника Александра Рукавишникова. А в облике станции «Лефортово» отражена история района. Архитектурно-художественное решение «Авиамоторной» основано на авиационной тематике.

— Сейчас эти три станции временно функционируют в составе Некрасовской линии и будут интегрированы в БКЛ после ввода восточного и северо-восточного участков, — цитирует Кравцова официальный сайт мэра Москвы.

5 декабря стало известно о завершении техприсоединения станции «Мичуринский проспект» на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Для электроснабжения станции объекта проложили кабельные линии напряжением 20 кВ и общей протяженностью более 3 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет 7853 киловатта.