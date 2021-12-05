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Новую станцию БКЛ «Мичуринский проспект» подключили к электросетям

Евгений Белоусов

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Новую станцию БКЛ «Мичуринский проспект» подключили к электросетям
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
мичуринский проспект Карта всех событий

Завершилось техприсоединение станции «Мичуринский проспект» на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Для электроснабжения станции объекта проложили кабельные линии напряжением 20 киловольтов и общей протяженностью более 3 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет 7853 киловатта.

В пресс-службе отметили, что сети напряжением 20 киловольтов отличаются высокой надежностью. Они позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.

На фоне строительства станции метрополитена «Лефортово» БКЛ с 1 ноября 2021 года по 3 июня 2022 года ремонтники перекроют участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

До этого в департаменте транспорта рассказали, что после ремонта электродепо «Замоскворецкое» в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена будет обслуживать 40 поездов «Москва-2020».

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