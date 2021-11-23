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Депо «Замоскворецкое» в составе БКЛ будет рассчитано на 40 поездов «Москва-2020»

Виктория Сикерина

Город
Депо «Замоскворецкое» в составе БКЛ будет рассчитано на 40 поездов «Москва-2020»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 93 Карта всех событий

После ремонта электродепо «Замоскворецкое» в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена будет обслуживать 40 поездов «Москва-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что учреждение закрыли в апреле 2021 года для проведения ремонтных и строительных работ.

— Электродепо «Замоскворецкое» после открытия в составе БКЛ станет первым депо большого кольца, — заявили в пресс-службе.

В ходе ремонта специалисты увеличили число стрелочных переводов и путей, а также начали соединение ветвей для перевода составов с линии с депо и обратно. Машинисты в настоящий момент проходят процедуру повышения квалификации, чтобы без труда управлять современными поездами.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что с 2011 года в городе построили и привели в порядок 11 электродепо. Такую программу утвердил Сергей Собянин.

— К концу 2023 года подвижной состав московского метро будут обслуживать 23 депо, из них три — «Замоскворецкое», «Нижегородское» и «Аминьевское» — будут работать в составе Большой кольцевой линии, обслуживая только самые современные поезда «Москва-2020», — заключил заммэра.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что работы в колесном цехе в рамках дополнительного этапа строительства электродепо «Братеево» московского метро завершены.

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