Схема движения изменится на ряде улиц в центре и на юго-востоке столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Большой Почтовой улица 30, строение 1, корпу 12 Карта всех событий

Схема движения на нескольких улицах Москвы изменится в конце октября — начале ноября. Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября.

Так, на Рубцовской и Семеновской набережных с 23 октября начались ремонтные работы на дорогах. На два дня там перекрыли участок от Электрозаводского моста до дома 30, строение 1, корпус 12, по Большой Почтовой улице.

Кроме того, 23 и 24 октября двустороннее движение по одной полосе организовали от вышеуказанной точки до улицы Новая Дорога.

Фото: ЦОДД

На следующих выходных, 30 и 31 октября, для автомобилистов закроют участок Семеновской набережной. Ограничения распространятся на дорогу от Гольяновской до Большой Семеновской улицы.

На фоне строительства станции метрополитена «Лефортово» БКЛ с 1 ноября текущего года по 3 июня следующего года ремонтники перекроют участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

При этом схема движения на Наличной, Авиамоторной и Солдатской улицах изменится с 1 и 5 ноября. Специалисты будут поочередно блокировать по одной полосе движения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в столице изменилась схема движения транспорта около международного делового центра «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На указанном участке организовали 15 зон для посадки в такси и пространство для кратковременных остановок личных автомобилей москвичей.