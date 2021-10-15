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Маршруты транспортного движения изменятся около делового центра «Москва-Сити»

Виктория Сикерина

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Маршруты транспортного движения изменятся около делового центра «Москва-Сити»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Схему движения транспорта около международного делового центра «Москва-Сити» изменят через неделю. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На указанном участке организуют 15 зон для посадки в такси и пространство для кратковременных остановок личных автомобилей москвичей.

— 22 октября в «Москве-Сити» изменится схема движения. Там появятся: пешеходные зоны, стоянки для такси у каждой башни, парковки, навигация, зоны кратковременной остановки для автомобилей, — написали в ведомстве.

В департаменте уточнили, что 23 октября в Пресненском районе запустят два магистральных маршрута. Они свяжут деловой центр со станциями московского метрополитена соседних линий.

При этом выделенные полосы для общественного наземного транспорта появятся на Тестовской улице и Первом Красногвардейском проезде. Также прилегающие к торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Афимолл Сити» территории сделают пешеходными, заключили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В четверг, 14 октября, в департаменте транспорта сообщили, что в ноябре в Центральном и Южном административных округах столицы запустят 38 новых маршрутов наземного транспорта. За счет этого время в пути для пассажиров сократиться на 30–40 процентов.

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