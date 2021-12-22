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Мэр столицы заявил о существенном снижении отдельных видов преступности в городе

Виктория Сикерина

Город
Мэр столицы заявил о существенном снижении отдельных видов преступности в городе
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Современные системы видеонаблюдения оказали влияние на сокращение отдельных видов преступности в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря.

Глава подчеркнул, что инновационные технологические решения позволяют значительно повышать уровень безопасности горожан.

— Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищения автомобилей — в девять раз, погибших в ДТП — в два раза, — цитирует РИА Новости мэра.

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского правительства. Традиционно отчет главы города проходит в конце декабря. В этом году формат мероприятия определи как очный.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

Накануне стало известно, что в Москве объявлен конкурс на проведение тестирования новинки, позволяющей анализировать доступность парковочных мест для машин на придомовых территориях при помощи искусственного интеллекта.

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